Yasmin Brunet diz que não acha namorado: ‘Antes só do que mal acompanhada’

‘As pessoas se desacostumaram com o mais humano, presencial e verdadeiro, e estão vivendo muito o online, isso adoece todo mundo’, desabafou a ex-BBB

Reprodução/Instagram/@yasminbrunet Yasmin Brunet compartilhou suas dificuldades em encontrar um parceiro



Yasmin Brunet compartilhou suas dificuldades em encontrar um parceiro, atribuindo isso à sua alta seletividade. A modelo revelou que, ao se tornar mais exigente em suas escolhas: “Depois que fiquei seletiva, não peguei ninguém. Mas antes só do que mal acompanhada. As pessoas querem namorar e viver vida de solteiro”, desabafou a ex-BBB. Brunet expressou saudade de conexões mais autênticas. Ela criticou a crescente dependência das interações virtuais, que, segundo ela, têm prejudicado a profundidade dos relacionamentos: “As pessoas se desacostumaram com o mais humano, presencial e verdadeiro, e estão vivendo muito o on-line, isso adoece todo mundo”.

A modelo também comentou sobre sua dificuldade em tomar a iniciativa em relacionamentos. Yasmin admitiu que não costuma dar o primeiro passo e que sente falta de gestos que demonstrem interesse por parte dos outros. É muito mais fácil ser direto e reto para ver se as pessoas têm interesse ou não, ao invés de ficar no chove não molha.” Além disso, a ex-BBB revelou que suas relações amorosas são limitadas a pessoas que já conhece: “Nunca fico com alguém que não conheço. No mínimo tem que ser amigo de alguém que conheço, tem que ter conversado antes”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos