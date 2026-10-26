Globoplay reajusta preços e inclui sportv no plano mais barato; veja novos valores

O Globoplay anunciou uma reformulação em seus planos de assinatura, com reajuste de preços em duas modalidades e redução no valor do pacote que inclui o Premiere. A mudança amplia o acesso a conteúdos ao vivo e esportivos, com mais de 20 canais disponíveis desde o plano de entrada e mais de 2.500 jogos e eventos ao vivo por ano.

Com o novo modelo, a plataforma passa a diferenciar as assinaturas principalmente pela experiência de uso, considerando fatores como presença de anúncios, qualidade de imagem, número de telas simultâneas e possibilidade de baixar conteúdos. O catálogo de filmes, séries, novelas e produções originais fica disponível em todas as modalidades pagas.

Veja os novos preços do Globoplay

O plano de entrada, com anúncios, passa de R$ 16,90 para R$ 19,90 por mês na contratação anual. A modalidade ganha acesso a mais de 20 canais ao vivo, incluindo sportv, GloboNews, GNT, Multishow, Combate e Globoplay Novelas, além da programação da TV Globo. O pacote oferece resolução Full HD e permite duas telas simultâneas.

Já o plano Premium sobe de R$ 22,90 para R$ 24,90 mensais na modalidade anual. A assinatura oferece conteúdo sob demanda sem anúncios, cinco telas simultâneas, resolução 4K e até 25 downloads. A publicidade, porém, continua presente nos intervalos dos canais ao vivo.

A principal redução acontece no pacote Premium + Premiere, que passa de R$ 48,90 para R$ 39,90 por mês no plano anual. A modalidade reúne o catálogo do Globoplay e a oferta ampliada de futebol nacional, incluindo nove dos dez jogos de cada rodada do Campeonato Brasileiro.

O que muda para os assinantes?

A reformulação busca ampliar o acesso aos conteúdos esportivos e aos canais ao vivo, concentrando as diferenças entre os planos nos recursos oferecidos. Apesar do aumento nas duas modalidades individuais, o pacote com Premiere fica mais barato para quem deseja combinar entretenimento e futebol.

A proposta é permitir que os assinantes escolham o plano de acordo com a experiência desejada, reunindo em um mesmo serviço conteúdos sob demanda e transmissões ao vivo.

Para quem já possui uma assinatura, a mudança será implementada gradualmente a partir de outubro, conforme as condições de cada contrato. Por isso, o momento em que os novos valores e benefícios serão aplicados pode variar entre os clientes.