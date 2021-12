Gloria Groove emociona como Marília Mendonça em ‘Show dos Famosos’: ‘Dei o meu melhor’

Rapper tinha o nome da sertaneja na lista de homenagens antes do acidente que vitimou que a artista em 5 de novembro deste ano

A cantora Gloria Groove emocionou os jurados e o público neste domingo, 19, a última etapa da semifinal do “Show dos Famosos“, ao homenagear Marília Mendonça, que morreu em um acidente de avião em 5 de novembro. Caracterizada como a sertaneja, a drag queen performou o sucesso “Bebi, Liguei” e impressionou os telespectadores pela semelhança física. Segundo Gloria, a homenagem à Marília estava na sua lista desde o início da disputa, em setembro deste ano. “Marilinha, hoje usei meu super poder pra te homenagear e sentir você bem pertinho. Quando começamos essa jornada no Show dos Famosos, entregamos uma lista de pessoas que gostaríamos de homenagear e lá estava você, quase conseguia imaginar a sua cara assistindo e vibrando comigo”, iniciou a performista em suas redes sociais.

“A gente ainda tava construindo muito do nosso, mas o afeto sempre foi gigante, por isso que mesmo diante de tanta saudade, segui com os meus planos de celebrar a vida dessa mulher incrível que você é. Eu dei o meu melhor”, afirmou a rapper, que arranco elogios dos jurados. “Eu fiquei muito emocionada por tudo. É tudo muito recente, a ficha não cai. É uma perda que a gente ainda não conseguiu assimilar, e a sua homenagem foi muito linda, merecida e em um momento muito oportuno”, lamentou Preta Gil. Nas redes sociais, os internautas pedem que Gloria Groove seja a vencedora da edição. Boninho ainda foi criticado por não ter dado a nota máxima à performance. “Muito igual Glória foi fiel aos trejeitos e olhares de Marília. A arte da transformação está nos detalhes”, elogiou um telespectador. “Me emocionei muito. Tinha adormecido e quando abri o olho, vi Marília no Domingão. Tive que voltar o programa pra entender o que estava acontecendo. Foi lindo; Obrigada por trazer Marília para gente, pelo menos um pouquinho”, escreveu outro.

Confira um trecho da apresentação: