MC Gui e Beatriz Michelle anunciam fim de noivado após polêmica em ‘A Fazenda 13’

Reprodução/Instagram MC Gui e Beatriz Michelle desfizeram o noivado



MC Gui usou suas redes sociais, neste domingo, 19, para anunciar o fim de seu noivado com Beatriz Michelle. Através do Instagram, o funkeiro admitiu que a polêmica protagonizada no reality show “A Fazenda 13” foi determinante para o fim do relacionamento – na ocasião, ele trocou carícias com Aline Mineiro. “Oi, pessoal. Estou postando esse stories aqui, pois sei que muita gente que me acompanha gostaria de saber sobre como ficou meu relacionamento com a Bia. Depois da minha participação no programa, das coisas que aconteceram dentro da casa e também fora dela, fizeram com que nós dois repensássemos a nossa relação e a continuidade dela. E após uma longa conversa ontem, ambos decidimos, terminamos o nosso noivado. Tudo de forma respeitosa e repleta de carinho. Reitero meu pedido de desculpas a Bia e a qualquer uma que tenha magoado, embora reitero também que a interpretação da maioria das pessoas está longe da realidade dos fatos. Sigo firme e forte no meu propósito que é de um dia com com graça de Deus formar uma família”, escreveu.

Já Beatriz Michelle, por sua vez, reconheceu que o período pós término não será fácil, mas disse que a decisão foi “racional” e “sensata”. “Eu esperei esse tempo, principalmente, porque eu acho que foi a maneira mais racional e sensata que eu tive, porque o Guilherme precisava ter ciência de tudo que estava acontecendo aqui fora. Eu precisava ter uma conversa com ele antes de qualquer coisa e também, claro, tirar esse tempo pra mim e pensar sobre tudo. A gente decidiu, foi uma decisão de ambas as partes, terminar nosso noivado. Não vai ser fácil, mas eu priorizo sempre minha paz, sei que é o melhor pra mim […] Eu desejo tudo de melhor para ele, de verdade. Sempre vou desejar e vida que segue. Assunto encerrado”, finalizou a jovem bailarina, que estava noiva de MC Gui desde 23 de agosto.