Mulher de Maurílio diz que cantor reagiu à conversa e celebra evolução: ‘Já está curado’

‘Até me assustei um pouco, mas o pessoal da UTI falou que isso era muito bom’, disse Luana Ramos, ao contar sobre a visita que fez ao esposo sertanejo

Reprodução/Instagram/luanarsr/17.12.2021 Luana Ramos pediu para que continuem orando por Maurílio



Luana Ramos usou suas redes sociais, na tarde deste domingo, 19, para falar sobre a evolução no quadro de seu marido, o cantor Maurílio. Através do Instagram, ela falou que o esposo reagiu à conversa e deu sinais de melhora. “Eu falei que hoje era um dia de vitória, né? Fui fazer a visita de hoje e comecei a conversar com ele, igual a gente faz todo dia, e aí ele começou a chorar. Chorou, o batimento cardíaco dele aumentou e ele começou a ter espasmos musculares, a tossir”, contou Luana, em stories, sobre a resposta do sertanejo.

“Até me assustei um pouco, mas o pessoal da UTI falou que isso era muito bom. Que era sinal de que ele estava me escutando”, continuou Luana, que foi às lágrimas. “Queria pedir para vocês: continuem orando! Ele já está curado, gente. Agora é só recuperar. Deus já curou”, acrescentou a mulher do sertanejo, que sofreu três paradas cardíacas na última terça-feira, 14, e foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. Maurílio, que faz dupla com Luíza, no entanto, segue em estado grave, de acordo com o último boletim médico, divulgado na tarde deste sábado, pelo hospital Jardim América, localizado na cidade de Goiânia, em Goiás.