Glória Maria celebra volta à TV após vencer tumor e ser vacinada: ‘Quase não acredito’

Apresentadora do ‘Globo Repórter’ passou quase dois anos afastada de um estúdio de gravação

Reprodução/Instagram/gloriamariareal/28.05.2021 Glória Maria volta a apresentar o 'Globo Repórter' nesta sexta, 28



A apresentadora Glória Maria celebrou nesta sexta-feira, 28, seu retorno à televisão. A jornalista se afastou do “Globo Repórter”, programa da Globo que apresenta com Sandra Annenberg, após descobrir um tumor maligno no cérebro, sendo que precisou passar por uma cirurgia de emergência. Depois disso, veio a pandemia e a emissora optou por preservar a apresentadora. “Quase não acredito! Sextando no estúdio do ‘Globo Repórter’. Não dá para descrever essa felicidade! Quase dois anos de uma luta que achei que nunca acabaria! Mas Deus tudo pode e estou aqui! Obrigada a todos vocês que torceram por mim! Foram fundamentais para a minha recuperação! Hoje à noite estamos juntos”, escreveu Glória Maria na legenda de uma foto em que aparece no estúdio gravando. A apresentadora já havia contado que retornaria ao trabalho, pois foi vacinada contra a Covid-19. “Duas doses! Prazo de imunização cumprido. Vou poder voltar a gravar no estúdio onde não entro há quase dois anos! O tratamento [do tumor] ainda continua por um tempinho, mas só de manutenção! [Estou] totalmente recuperada”, disse a ex-apresentadora do “Fantástico” no Instagram. A volta de Glória Maria à TV também foi celebrada por famosos. “Que felicidade! Que Gloria! Que amor”, escreveu a apresentadora Sabrina Sato. “Maravilhosa! Que felicidade”, comentou a cantora Iza. “Vitoriosa”, acrescentou o jornalista Márcio Gomes. Luiza Brunet, Andréia Sadi, Astrid Fontenelle, Luma de Oliveira e Ana Paula Araújo também deixaram mensagens para a jornalista.