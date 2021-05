Lexa deixa o hospital para ser tratada em casa e nega que fez rinoplastia

Cantora estava internada em São Paulo após passar por uma cirurgia de emergência

Reprodução/Instagram/lexa/28.05.2021 Lexa deixou o hospital e será acompanhada por um médico em casa



A cantora Lexa deixou o hospital na madrugada desta sexta-feira, 28, após ser internada e passar por uma cirurgia de emergência. Em nota, a cantora explicou que tinha “desvio de septo e carne esponjosa horríveis” e, por ser asmática, sofria com a amigdalite. “Tive sangramento e operei”, declarou a artista na última quinta-feira, 27. Segundo o boletim médico, a cantora deveria permanecer no hospital por mais uns dias para se recuperar do pós-operatório, mas ela já não está mais no hospital. Procurada pela Jovem Pan, a equipe de Lexa explicou: “Ela deixou o Hospital São Luiz, em São Paulo, à meia-noite e será acompanhada pelo médico em sua residência. Ainda hoje, ela dará um parecer sobre como está a garganta dela”. Nas redes sociais, ela explicou que saiu do hospital em uma cadeira de rodas porque estava há 36 horas sem comer e voltou a negar que passou por um procedimento estético. “As pessoas falando que eu fiz rinoplastia, não fiz e teria zero problema de falar. Quem já operou nariz (desvio de septo e carne esponjosa) e amígdala sabe que o pós-operatório é sofrido! Mas estou me recuperando bem”, escreveu a sapequinha nos stories do Instagram. Em meio a internação, a cantora lançou a música Taradinha, em parceria com Kevinho. Antes de postar os vídeos de divulgação do seu novo trabalho, Lexa explicou: “Graças a Deus eu sempre deixo todos os meus conteúdos de divulgação pré-gravados. Aproveito quando estou arrumada e já gravo tudo! Então eu vou postar [vídeos dançando] e não estranhem”.