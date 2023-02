Pedro Bial diz que Glória Maria estava ‘sofrendo muito’: ‘Iemanjá levou para descansar’

Ex-apresentador do ‘BBB’ participou do ‘Encontro’ para homenagear a jornalista que morreu nesta quinta-feira, 2

Reprodução/Globo Pedro Bial participou do 'Encontro' para homenagear Glória Maria



O apresentador Pedro Bial prestou sua homenagem à jornalista Glória Maria no “Encontro” desta quinta-feira, 2, e revelou que ela “estava sofrendo muito”. Durante sua participação no programa matinal da Globo, o jornalista comentou: “Eu ainda estou bastante atarantado [com a notícia], apesar de que de certa maneira a gente sabia que ia chegar, que estava chegando [a hora]”. Glória morreu nesta manhã no Rio de Janeiro. Nos últimos anos, ela lutou contra um câncer de pulmão e metástase no cérebro. “A maneira que eu consegui sair de casa e vir para a Globo foi pensar o que ela faria se fosse o caso inverso. Se tivesse eu partido, eu sei que ela ia querer contribuir da maneira mais efetiva, mais caprichada para fazer o tributo. Estou aqui porque é o que Glória faria por mim”, comentou Bial. A jornalista morreu no dia de Iemanjá e, para o ex-apresentador do “Big Brother Brasil”, isso não foi por acaso: “As rainhas se conhecem, são irmãs”. Sem entrar em detalhes, ele falou que Glória não andava bem de saúde. “Ela estava sofrendo muito nos últimos tempos. Iemanjá foi, como sempre, terna e carinhosa e levou [Glória] para descansar.”

Glória apresentou o “Fantástico” ao lado de Bial por 10 anos e, segundo o jornalista, eles desenvolveram uma grande amizade nesse período. “A gente parecia irmão, brigava muito, se implicava muito, depois se abraçava, dava beijo na boca, era uma farra a nossa relação”, comentou o apresentador. No “Encontro”, os jornalistas William Bonner e Fátima Bernardes também fizeram participações e prestaram suas homenagens a jornalista que por diversas vezes foi pioneira na TV. Ao confirmar a morte da apresentadora nesta manhã, a Globo informou em nota: “Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente, inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias”. Ela deixou duas filhas, Laura, de 14 anos, e Maria, de 15.