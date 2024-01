Gracyanne Barbosa elogia Belo após apresentação no ‘BBB 24’ com grupo Menos é Mais e Soweto: ‘Nosso orgulho’

Cantor agitou a casa na noite de quarta-feira, 10; modelo de fisiculturismo comentou nas redes sociais sobre a performance do marido

Reprodução/Globoplay Belo se apresentou no BBB 24 junto com o grupo Menos é Mais e Soweto



O cantor Belo foi uma das atrações da primeira festa do Big Brother Brasil 2024, que aconteceu na noite de quarta-feira, 11. Ele fez duas participações. Na primeira delas, ele surpreendeu ao aparecer durante o show do grupo Menos é Mais. Descendo de uma plataforma, a entrada teatral chamou a atenção dos espectadores e gerou diversos memes nas redes sociais. Um fã brincou dizendo que toda a estrutura estava sendo sustentada por Gracyanne Barbosa, ao que ela respondeu de forma descontraída, afirmando que é para isso que ela treina. Além disso, Belo também se apresentou com o grupo Soweto, responsável por lançar sua carreira musical. Gracyanne não poupou elogios ao marido, declarando-se orgulhosa dele. “Que momento lindo, você é nosso orgulho”, disse a esposa do cantor em um post compartilhado no story do seu Instagram. “Te amo”, acrescentou mulher em outra publicação.