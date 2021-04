Tatá Werneck denuncia perfil falso da filha no Twitter: ‘Sou capaz de dar uma cabeçada’

Apresentadora ainda brincou dizendo que será bloqueada pela filha quando ela tiver rede social

Reprodução/Globo Tatá Werneck se posicionou ao ver que criaram um Twitter falso para sua filha



A atriz e apresentadora Tatá Werneck não gostou nada de ver que criaram uma conta falsa no Twitter para sua filha, Clara Maria, de 1 ano. Na descrição do perfil, foi escrito que ele era gerenciado pelos pais da menina. “Isso é crime, tá princesa? Se passar pelos pais e criar conta fake de criança”, escreveu Tatá, que é casada com o ator Rafa Vitti. A apresentadora do “Lady Night” explicou que a filha não possui perfil em nenhuma rede social e todos os que existem são falsos ou criados por fã-clubes. “A gente ama o carinho das pessoas! Vocês são lindos e especiais com a gente! Agradeço muito! Mas eu também sou capaz de dar uma cabeçada em quem usa minha filha de má fé”, enfatizou a artista. Sem perder o senso de humor, ela ainda acrescentou: “Não faremos perfil para a Clara em Instagram, Facebook ou Twitter. Se ela quiser ter redes sociais, ela faz quando crescer. E nós nem saberemos porque ela tem cara de que vai nos bloquear”. Tatá costuma compartilha fotos e vídeos fofos de Clara Maria nas suas redes sociais e as postagens sempre fazem sucesso com seus seguidores.

Isso é crime tá princesa? Se passar pelos pais e criar conta fake de criança pic.twitter.com/fYSbqsWZwg — Tata werneck (@Tatawerneck) April 16, 2021

A Pequeninha não tem perfil em lugar nenhum 😉 todos são fakes ou fã clubes 🙂 a gente ama o carinho das pessoas! Vcs são lindos e especiais com a gente! Agradeço mto! Mas eu tb sou capaz de dar uma cabeçada em quem usa minha filha de ma fé 😉 — Tata werneck (@Tatawerneck) April 16, 2021