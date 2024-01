Grupo Menos é Mais leva participantes às lágrimas durante apresentação no ‘BBB 24’

Banda se apresentou na primeira festa da edição junto com Belo, Péricles e Soweto; Davi e Nizam precisaram ser consolados

Reprodução/Globoplay Grupo Menos é Mais foi uma das atrações da primeira festa do BBB 24



A primeira festa do ‘BBB 24’ foi marcada por momentos emocionantes para os participantes. Durante o show da banda Menos é Mais, Davi não conteve as lágrimas e desabou em choro. Em uma conversa com Luigi, ele revelou estar emocionado com o momento e disse: “Os caras estão ali. Eu nunca pensei passar por um momento desse não”. Em resposta, o brother incentivou Davi a aproveitar a festa e o animou. No final da apresentação do grupo, foi a vez de Nizam se emocionar e chorar. Enquanto Menos é Mais cantava uma versão de “Tempo Perdido”, o participante não conseguiu segurar as lágrimas. Vanessa e Vinicius foram até ele para consolá-lo e oferecer apoio. A primeira festa do BBB 24 aconteceu nesta quarta-feira, 10, e contou com participação de Belo, Péricles, Grupo Menos é Mais e Soweto.

