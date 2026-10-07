‘Guerra’: Dominic West e James McArdle revelam bastidores da nova série da HBO Max

Produção transforma divórcio milionário em uma verdadeira batalha judicial, com personagens divididos entre dinheiro, poder, ambição e vingança

A HBO Max aposta em uma nova produção para quem gosta de dramas jurídicos recheados de dinheiro, poder, traições e disputas de tirar o fôlego. “Guerra” (War) acompanha um divórcio milionário que rapidamente deixa de ser apenas uma crise conjugal e se transforma em uma batalha entre dois dos escritórios de advocacia mais poderosos de Londres.

No centro da história estão o bilionário Morgan Henderson, interpretado por Dominic West, e a famosa atriz Carla Duval, vivida por Sienna Miller. A separação dos dois coloca em lados opostos equipes de advogados que farão de tudo para garantir a vitória de seus clientes.

De um lado está a tradicional Cathcarts & Sons. Do outro, a jovem e ambiciosa Taylor & Byrne, comandada por Nicholas Taylor, personagem de James McArdle, e sua esposa e sócia, Serena Byrne, interpretada por Phoebe Fox.

Mais do que contar uma história de divórcio, “Guerra” mergulha no universo de pessoas extremamente poderosas e mostra o que acontece quando dinheiro, reputação e vida pessoal entram em colisão.

Dominic West fala sobre Morgan

Dominic West conta que um dos principais motivos para aceitar o projeto foi trabalhar novamente com o criador da série, George Kay. O ator já havia trabalhado com ele em The Hour e ficou imediatamente interessado pelo roteiro.

“George é um escritor realmente muito bom. Eu li o roteiro de uma vez. Ele realmente me prendeu. Depois de ver o primeiro episódio, a expectativa sobre o que aconteceria na página simplesmente continuava crescendo durante as filmagens. Ele é um roteirista de televisão brilhante e a história realmente avança”, afirmou.

Para West, outro grande atrativo foi a oportunidade de interpretar um personagem que foge do tradicional herói ou vilão.

“Eu gostei do fato de ele estar tentando fazer o bem. Obviamente, ele ganhou muito dinheiro, provavelmente de forma questionável, mas queria transformar aquilo em algo positivo, em uma alternativa às plataformas tradicionais de mídia social. Achei uma ideia bastante plausível.”

Morgan é um homem poderoso, mas está longe de ser perfeito. Segundo West, justamente suas contradições fazem com que o personagem seja interessante.

“Morgan pode ser controlador e implacável, mas é isso que o torna interessante. Existem algumas coisas que ele faz na série com as quais eu não concordo, mas é fascinante ver o que ele faz quando as coisas ficam mais difíceis e ele chega ao limite.”

O ator também revelou que não baseou Morgan em um único bilionário da vida real. A inspiração veio de diferentes empresários e, principalmente, de um podcast chamado Good Bad Billionaire.

“Não havia realmente uma pessoa específica em quem eu pudesse baseá-lo. Morgan é uma mistura da minha compreensão sobre os bilionários daquele podcast.”

James McArdle explica relação de Nicholas e Serena

James McArdle interpreta Nicholas Taylor, um advogado mais reservado, racional e analítico. Ao lado da esposa Serena, ele comanda um escritório que, apesar de jovem, já está disposto a enfrentar nomes poderosos do mercado.

“Eles queriam deixar claro que Nicholas poderia inicialmente parecer um pouco um ‘sim, senhor’ para Serena, ou alguém mais quieto nos primeiros episódios. Mas também queriam garantir que parecesse uma parceria de igual para igual”, explicou.

O ator vê Nicholas como alguém que pensa antes de agir, enquanto Serena é muito mais guiada pelo instinto.

“Eu o vejo como alguém mais analítico. Ele avalia uma situação antes de agir, enquanto Serena pode agir mais por impulso. Esse contraste faz deles uma equipe forte.”

Apesar das diferenças, McArdle acredita que os dois formam um bom casal.

“Acho que é uma relação realmente boa. Eles têm equilíbrio e diferenças claras, o que é saudável. Honestamente, os principais problemas surgem porque eles trabalham juntos. Se tivessem empregos separados, provavelmente seriam um casal perfeito. O verdadeiro obstáculo é a sobreposição profissional.”

Amizade com Phoebe Fox ajudou nas cenas

A química entre Nicholas e Serena também ganhou uma ajuda importante nos bastidores. James McArdle e Phoebe Fox já eram amigos antes da série e estudaram juntos em uma escola de teatro.

Além disso, “Guerra” marca a terceira vez em que os dois interpretam um casal.

“É a nossa terceira vez interpretando um casal. Fizemos uma peça de restauração na escola de teatro, depois um dos nossos primeiros trabalhos depois da formatura e agora isso. Fomos de namorados a um casal casado.”

Segundo McArdle, essa amizade facilitou bastante o trabalho.

“Isso te dá uma vantagem. Você já tem confiança, então pode simplesmente atuar. Quando trabalha com alguém novo, precisa construir essa relação ao mesmo tempo em que faz as cenas. Aqui, nós já tínhamos isso, o que acelera tudo.”

Uma guerra entre dois escritórios

A série também explora as diferenças entre os dois escritórios envolvidos na disputa.

“Pelo que entendi, empresas como a Cathcarts & Sons são muito estabelecidas. Taylor & Byrne é mais nova e mais ambiciosa. Eles são relativamente jovens para comandar uma empresa tão importante”, explicou McArdle.

O contraste entre as equipes cria boa parte da tensão da trama. Enquanto um lado representa a tradição e a experiência, o outro aposta em ambição e novas estratégias para chegar ao topo.

E o elenco também teve uma experiência bastante particular durante as gravações. McArdle contou que ficou empolgado ao descobrir os nomes que fariam parte da produção.

“Isso foi um grande atrativo. Quando descobri quem mais estaria envolvido, fiquei ainda mais animado. Eu já tinha trabalhado com Celia Imrie antes, então foi ótimo reencontrá-la. Eu chegava em casa assistindo a The Celebrity Traitors e depois estava trabalhando com essas pessoas. Foi surreal.”

Apesar da possibilidade de existir uma rivalidade entre os diferentes escritórios, o ator revelou que aconteceu justamente o contrário.

“Eu teria adorado isso, mas não. Todo mundo se dava muito bem. Quando começamos a filmar as cenas de tribunal juntos, estávamos apenas inventando jogos absurdos para conseguir passar pelos longos dias.”

Por que o divórcio é o centro da história?

Para Dominic West, um divórcio envolvendo um bilionário e uma atriz famosa era o ponto de partida perfeito para a série.

“É naturalmente uma história muito atraente. As pessoas são atraídas por esse tipo de situação. Um bilionário e uma atriz se divorciando traz uma sensação de glamour e intriga.”

Mas “Guerra” não pretende apenas explorar o lado luxuoso da história.

“O que a série faz bem é tirar essas pessoas desse pedestal e mostrá-las como seres humanos reais. Também é muito claro quem está de cada lado, quase como escolher um lado em uma batalha, o que faz disso um ótimo ponto de entrada.”

Uma batalha onde ninguém é completamente inocente

A grande força de “Guerra” está justamente na complexidade de seus personagens. Não existe uma divisão simples entre mocinhos e vilões. Cada pessoa acredita estar defendendo seus próprios interesses e, muitas vezes, aquilo que considera certo.

Para West, essa é uma das características que tornam a produção mais interessante.

“Todo mundo está lutando por aquilo que acredita ser certo, o que torna o conflito muito mais complexo.”

Assim, “Guerra” transforma um divórcio milionário em um verdadeiro campo de batalha. Enquanto Morgan e Carla disputam o futuro de suas vidas pessoais e de seus patrimônios, os advogados transformam cada detalhe do caso em uma nova arma.