Gwyneth Paltrow afirma que Oscar vencido sobre Fernanda Montenegro não lhe trouxe satisfação

Gwyneth Paltrow, que conquistou o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em “Shakespeare Apaixonado”, compartilhou suas reflexões sobre a premiação. A atriz revelou que, embora tenha recebido o prêmio aos 26 anos, essa conquista não trouxe a satisfação esperada. Para ela, o Oscar serviu mais como um meio de preencher um vazio pessoal do que como um marco significativo em sua trajetória profissional. “Simplesmente não é tão glamoroso quanto parece.”

Em 1999, Paltrow competiu pelo prêmio com a renomada atriz brasileira Fernanda Montenegro, que estava na disputa por sua atuação em “Central do Brasil”. Apesar do reconhecimento inicial, a carreira de Paltrow enfrentou desafios, e ela viu sua visibilidade diminuir nos anos seguintes. Filmes como “O Talentoso Ripley” e “Os Excêntricos Tenenbaums” não foram suficientes para mantê-la em evidência.

Após um período de seis anos longe das telas, Paltrow está prestes a retornar ao cinema em 2025. Ela fará parte do elenco do filme “Marty Supreme”, que terá como protagonista o jovem ator Timothée Chalamet. Essa volta marca um novo capítulo em sua carreira, que passou por altos e baixos desde a conquista do Oscar.

A atriz também enfatizou a importância de distinguir entre uma ambição saudável e a busca por validação externa. Para Paltrow, a pressão por reconhecimento pode desviar o foco do verdadeiro propósito da atuação, que deve ser a paixão pela arte e não apenas a busca por prêmios.

