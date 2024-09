Halle Berry expressa frustração por falta de reconhecimento a atrizes negras no Oscar

Artista expressou esperança de que sua vitória em 2002 pudesse abrir portas para outras colegas do ramo, mas lamentou que essa expectativa não se concretizou

Halle Berry, aos 58 anos, manifestou sua frustração ao perceber que continua sendo a única atriz negra a receber um Oscar na história da Academia. A artista conquistou o prêmio de Melhor Atriz em 2002 por sua atuação em “A Última Ceia”. Desde então, nenhuma outra mulher negra conseguiu alcançar essa mesma honra, o que a deixa profundamente desapontada. Em uma entrevista ao The Daily Mail, Berry declarou: “Sigo me sentindo eternamente ofendida por nenhuma outra mulher negra ter ganhado o Oscar de Melhor Atriz depois de mim. Sigo triste por isso, ano após ano.” Essa afirmação reflete sua insatisfação com a falta de reconhecimento para atrizes negras na indústria cinematográfica. A atriz também destacou o talento de Andra Day, que foi indicada por sua performance em “Estados Unidos vs. Billie Holiday” (2021), e Viola Davis, que recebeu elogios por “A Voz Suprema do Blues” (2020).

Para Berry, ambas as atuações mereciam ser reconhecidas com o prêmio máximo da indústria. Berry expressou sua esperança de que sua vitória em 2002 pudesse abrir portas para outras atrizes negras, mas lamentou que essa expectativa não se concretizou. A falta de diversidade nas premiações continua a ser um tema relevante e preocupante, evidenciando a necessidade de mudanças significativas na forma como a indústria reconhece o talento.

