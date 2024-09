BNDES lança linha de crédito de R$ 2 bilhões para data centers no Brasil

Aloizio Mercadante, presidente do Banco, enfatizou a relevância do setor de data centers para garantir a soberania dos dados brasileiros e para atrair investimentos voltados à transformação digital

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) revelou uma nova linha de crédito no valor de R$ 2 bilhões, destinada a fomentar investimentos em data centers no Brasil. As taxas de juros foram definidas em 6,13% para as regiões Norte e Nordeste, enquanto as demais regiões terão uma taxa de 8,5%. Essa iniciativa visa fortalecer a infraestrutura digital do país. Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, enfatizou a relevância do setor de data centers para garantir a soberania dos dados brasileiros e para atrair investimentos voltados à transformação digital.

Ele ressaltou que a criação de conteúdo e serviços locais é fundamental para o desenvolvimento desse mercado. Além da linha de crédito para data centers, o BNDES, em colaboração com a Finep, lançou novas iniciativas para apoiar a digitalização de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). Essas ações fazem parte do Programa Brasil Mais Produtivo, que busca impulsionar a eficiência e a competitividade das empresas brasileiras.

