Ministro do Esporte se pronuncia sobre apostas esportivas

O ministro do Esporte, André Fufuca, se manifestou durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) nesta quarta-feira (11) sobre as recentes denúncias e operações relacionadas a esquemas de apostas esportivas, afirmando que essas atividades podem trazer benefícios ao setor. Ele enfatizou a necessidade de distinguir entre práticas corretas e fraudulentas, assegurando que o Ministério do Esporte adotará medidas rigorosas para garantir a transparência nas apostas. Fufuca também abordou a criação da nova Secretaria Nacional de Apostas Esportivas, que será liderada pelo advogado Giovanni Rocco Neto. O ministro destacou a importância de uma investigação minuciosa para identificar possíveis irregularidades, afirmando que não serão toleradas ações ilícitas e os responsáveis devem ser responsabilizados.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva revelou um aumento expressivo no número de apostadores no Brasil. Entre janeiro e julho de 2024, 25 milhões de brasileiros começaram a participar de apostas esportivas online, totalizando 52 milhões de apostadores em todo o país. Esse crescimento no interesse por apostas eletrônicas é notável, superando a quantidade de apostadores em nações como Coreia do Sul, Espanha e Argentina. O cenário das apostas esportivas no Brasil está em rápida transformação, e o governo busca regularizar e monitorar essa prática. A expectativa é que, com a nova secretaria e as medidas de fiscalização, o setor se torne mais seguro e confiável, beneficiando tanto os apostadores quanto a economia nacional.

