HBO confirma início das gravações da terceira temporada de ‘Euphoria’ em 2025

Produção dos novos episódios com elenco original, começa a ser filmada em janeiro; fãs aguardam ansiosamente pelo retorno da série

Divulgação/HBO A segunda temporada de "Euphoria" foi ao ar em 2022



A produção da terceira temporada de “Euphoria” finalmente ganhou uma data para começar as gravações. Os novos episódios serão filmados em janeiro de 2025, com o elenco original da série, incluindo Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi e Hunter Schafer. Após vários adiamentos, a HBO confirmou o início das filmagens. Francesca Orsi, vice-presidente executiva de programação da HBO, expressou sua empolgação com o início da produção de “Euphoria” no ano que vem. Ela destacou a parceria criativa com o criador da série, Sam Levinson, e o elenco incrível, afirmando que estão ansiosos para trazer a nova temporada para os fãs.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A segunda temporada de “Euphoria” foi ao ar em 2022, e devido à suspensão das filmagens do terceiro ano, os fãs chegaram a temer pelo cancelamento da série. No entanto, a assessoria do grupo confirmou que uma nova edição estava confirmada, trazendo alívio aos espectadores. Com a produção iniciando em janeiro, a HBO ainda não divulgou uma previsão para a estreia da terceira temporada. É provável que os novos episódios só cheguem ao público no final de 2025, resultando em um hiato de três anos entre as temporadas. Os fãs terão que aguardar ansiosamente pelo retorno da aclamada série.

Confira o trailer da primeira temporada:

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA