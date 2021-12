HBO revela pôster da segunda temporada de ‘Euphoria’ que estreia em 9 de janeiro

Cartaz dá destaque para Zendaya, que interpreta a protagonista Rue Bennett

Divulgação/HBO Primeira temporada fez sucesso e foi indicada a vários prêmios



Uma das séries mais aclamadas de 2019 ganha sua sequência no início de 2022. A segunda temporada de ‘Euphoria‘ estreia dia 9 de janeiro na plataforma da HBO e nesta terça-feira, 28, teve revelada seu primeiro pôster. A imagem dá destaque para Zendaya, que interpreta a protagonista Rue Bennett. Além da estrela da nova trilogia de Homem-Aranha, estão no elenco Hunter Schafer (Jules Vaughn), Sydney Sweeny, Jacob Elordi, Storm Reid e Colman Domingo. Depois da primeira temporada (que teve oito episódios), a série ainda teve dois episódios especiais lançados em dezembro do ano passado. Não foram revelados muitos detalhes sobre a trama da nova temporada.