Internado na UTI, cantor Maurílio apresenta ‘piora na parte ventilatória’

O cantor Maurílio, dupla de Luiza, apresentou uma piora no seu quadro clínico. De acordo com o boletim médico divulgado nesta terça-feira, 28, pela assessoria de imprensa do sertanejo, ele continua entubado, sob ventilação mecânica, sedado e em hemodiálise contínua e, nesta terça, o artista apresentou uma “piora na parte ventilatória”. Também foi informado que ele passou por uma avaliação da infectologia e começou a fazer uso de outro antibiótico. Maurílio também está sendo acompanhado pelas equipes de hematologia, neurologia e nefrologia. O sertanejo, de 28 anos, está internado em Goiânia desde o dia 15 de dezembro, quando, após um show, deu entrada em um hospital com dores no peito e dificuldade para respirar. Durante o atendimento, ele sofreu paradas cardíacas e, posteriormente, foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. Desde então, ele está internado na UTI e em estado grave. Nesse período, ele chegou a ser transferido de hospital.

Luana Ramos, mulher de Maurílio, comentou nos stories do Instagram sobre a piora do marido. “Eu estou bem, minha sogra está bem. É normal chegar essas notícias de UTI, é normal intercorrências, é normal ter essas coisas. Estamos firmes, confiantes e vamos continuar orando! Pedimos para que vocês [também] continuem orando pela vida do Maurílio. Ele vai melhorar, ele vai sair dessa, é só mais uma batalha”, afirmou. Na última segunda-feira, 27, Luana fez um post celebrando que o marido estava estável e o fato de terem diminuído uma das medicações que ele está tomando. A mãe do cantor, Odaisa Delmonte, também se manifestou nesta terça após o quadro do filho se agravar: “Só peço para orar muito, mandar pensamentos positivos, palavras de conforto e calma. Tudo vai dar certo! Nossa confiança está inabalável. O senhor Jesus vai fazer a obra dele”.