Fabiana Karla anuncia fim do seu casamento com Diogo Mello

Casal estava junto há cinco anos e oficializaram a união em 2019 em uma cerimônia íntima que aconteceu em Recife

Reprodução/Instagram/fabianakarlareal/28.12.2021 Fabiana Karla e Diogo Mello colocaram um fim no relacionamento de 5 anos



O casamento da atriz Fabiana Karla com o relações públicas Diogo Mello chegou ao fim. O anúncio da separação foi feito pela assessoria de imprensa da artista nas redes sociais. O casal estava junto há cinco anos. “Fabiana agradece a todos os fãs pelo carinho e pela energia positiva. Em breve, ela dividirá com vocês novos sonhos e projetos”, informou a equipe da artista em nota. O relacionamento de Fabiana com Diogo se tornou público no carnaval de 2018. Já o pedido de casamento aconteceu em uma viagem que o casal fez à Itália. A união foi oficializada em dezembro de 2019 em uma cerimônia intimista, que aconteceu em Recife para poucos convidados. Pouco depois do casamento, Diogo perdeu sua aliança e decidiu tatuar no dedo “FK”, as iniciais do nome da atriz. Fabiana já foi casada outras duas vezes. A primeira vez que subiu no altar foi com Samuel Petroti, com quem viveu um relacionamento de 1998 a 2009. O segundo casamento foi com Bruno Muniz, uma relação que durou de 2010 e 2017.