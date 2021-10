‘House of the Dragon’, série derivada de ‘Game of Thrones’, ganha trailer; assista

Produção se passa antes dos eventos de ‘GoT’, terá 10 episódios e vai estrear na HBO Max em 2022

Reprodução/YouTube/HBO Max/05.10.2021 'House of the Dragon' se passa 200 anos antes dos acontecimentos de 'GoT'



A HBO Max divulgou nesta terça-feira, 5, o primeiro trailer da aguardada série “House of the Dragon”, produção inspirada no sucesso “Game of Thrones”. A trama se passa 200 anos antes dos eventos de “GoT” e tem como foco a história da família Targaryen, da qual a personagem Daenerys (Emilia Clarke) faz parte. No trailer, é possível ver o ator Matt Smith na pele do príncipe Daemon Targaryen. “Deuses, reis, fogo e sangue. Os sonhos não tornam reis… o dragões sim”, narra o personagem. Segundo divulgado pela Variety, a plataforma de streaming confirmou que a série contará com 10 episódios e seu lançamento acontecerá em 2022. O início da produção foi anunciado no dia 26 de abril deste ano e, assim como diversas produções, as gravações chegaram a ser interrompidas temporariamente devido à Covid-19. A trama está sendo filmada no Reino Unido e é baseada no livro “Fogo & Sangue”, do autor George R. R. Martin. Além de Matt, estão no elenco: Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Rhys Ifans e Fabien Frankel.