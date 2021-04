Série de ‘Senhor dos Anéis’, da Amazon, custará mais de R$ 3 bilhões só na 1ª temporada

Ministro do Turismo da Nova Zelândia, onde acontecerá as filmagens, disse que produção será a ‘maior série de televisão já feita’

Reprodução Trilogia 'O Senhor dos Anéis' foi lançada nos cinemas no início dos anos 2000 e foi um sucesso



Uma das séries de fantasia mais esperadas da Amazon, de ‘O Senhor dos Anéis’, irá custar mais de R$ 3 bilhões somente na primeira temporada. De acordo com o site Hollywood Reporter, a produção está avaliada em 650 milhões de dólares (R$ 3.632 bilhões, na cotação atual), um número muito acima do que estava programado inicialmente pelos produtores. “O que posso dizer é que a Amazon vai gastar cerca de US $ 650 milhões apenas na primeira temporada”, disse Stuart Nash, ministro de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Nova Zelândia, em entrevista ao Morning Report . “Isso é fantástico, realmente é … esta será a maior série de televisão já feita”. A Amazon se programa para gravar cinco temporadas na Nova Zelândia, assim como outros possíveis spinoffs que não foram anunciados.

Se comparar o valor da produção com o orçamento de Game Of Thrones, da HBO, considerada por muitos como a maior série já feita, é possível dimensionar como é grande o cofre da produção. GoF teve uma verba de 100 milhões de dólares por temporada (R$ 558 milhões), sendo que no início cada episódio valia 6 milhões e na oitava temporada esse valor subiu para 15 milhões. Ainda segundo o site, o montante da nova série da Amazon não conta com a aquisição dos direitos de propriedade de J. R. R. Tolkien, criador da história da Terra Média, que equivale a 250 milhões de dólares (R$ 1.397 bilhões). Ou seja, esse montante deve ser muito maior.