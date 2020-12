Angélica, Lázaro Ramos e mais famosos se despedem de Eduardo Galvão

Ator morreu aos 58 anos vítima da Covid-19; Luciano Huck, Boninho, Rodrigo Lombardi e Mariana Xavier também prestaram homenagens

Reprodução/Instagram/angelicaksy/Divulgação/Globo Angélica postou uma homenagem a Eduardo Galvão



A morte do ator Eduardo Galvão pegou muitos famosos de surpresa. O artista da Globo estava internado desde o dia 26 de novembro por conta da Covid-19 e teve complicações no pulmão. No último fim de semana, a filha do artista, Mariana Galvão, comunicou a Jovem Pan que seu pai estava apresentando uma melhora gradual, mas ele acabou não resistindo e morreu na noite de segunda-feira, 7. Nas redes sociais, diversos famosos estão prestando suas homenagens. “Poxa, Eduardo, eu não consigo acreditar que essa doença te levou da gente. Está muito difícil. Precisamos tanto da sua leveza, alegria, liberdade e carinho nesse mundo! Era sempre tão bom te encontrar, você foi um presente lindo que a fada Bela me deu, uma parceria linda, mágica. Artur e fada Bela, eu e você. Obrigada por sua amizade, por ser esse cara tão especial no meu coração e no coração de tanta gente!!! Sim… porque você é uma unanimidade! Amado por todos que tiveram a oportunidade de estar mais pertinho! Descanse em paz meu querido ‘Duardo’. Meu carinho e sentimento a família”, escreveu a apresentadora Angélica, com quem contracenou em Caça Talentos.

“Disse tudo!! [Ele era] unanimidade!!! Dia triste”, comentou o ator Junno Andrade no post de Angélica. “Querido demais”, acrescentou a atriz Nivea Stelmann. “Acordei e dei de cara com a notícia da morte do querido Eduardo Galvão. Que tristeza!!! Ele era alegria genuína em altas doses por onde passava! Mais uma vítima desse vírus horroroso e traiçoeiro cujo perigo tanta gente ainda insiste em negar”, escreveu a atriz Mariana Xavier. “Eduardo Galvão! O mais novo da turminha. O mais alegre, o mais engraçado, o mais saudável! Dor imensa”, postou o ator José de Abreu. “Acabo de receber a notícia que um querido amigo perdeu a luta para a Covid. Era uma doce e divertida pessoa. Meu parceiro no Caça Talentos, programa da Angélica, ator talentoso, divertido. Pra muitos é só uma gripe, para quem perde parceiros é uma peste grave. Eu sigo com medo e com todos os cuidados. Covid mata sim”, enfatizou o diretor Boninho.

“Um gente fina da melhor qualidade. Nunca encontrei o Galvão sem ser recebido com um sorriso. Neste ano tão difícil a Covid nos tirou mais forte aliado que fazia deste mundo um lugar mais leve e divertido. Vai com Deus querido amigo. Deixo aqui todo meu carinho à família”, manifestou o apresentador Luciano Huck. “Sem palavras. Uma forte abraço aos familiares. Vá em paz Galvão. Vá em paz gente boa”, disse o ator Lázaro Ramos. “Amigo, que o céu te receba com todas as honrarias que você merece. Que cara incrível! Que perda! Meus sentimentos aos familiares. Nossa turma da quinta feira perde mais um”, lamentou o ator Rodrigo Lombardi. “O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ator Eduardo Galvão, vítima da Covid-19. Grande rubro-negro e sempre participativo nos eventos do clube, Eduardo deixará muitas saudades”, publicou o Flamengo, time do coração de Eduardo nas redes sociais.

