BBB 22: Tadeu Schmidt ganha ‘Kit Apresentador’ como presente de Natal; veja lista

Jornalista recebeu uma série de itens escolhidos pela produção do programa; entre eles, uma máscara de ‘Dummy’ e um ‘vale-segredo’

Reprodução/Instagram/@tadeuschmidt Tadeu Schmidt irá assumir o comando do "BBB" após a saída de Tiago Leifert



Escolhido como novo apresentador do “Big Brother Brasil“, Tadeu Schmidt recebeu um “Kit Apresentador” da produção do programa na véspera de Natal. O jornalista, que irá assumir o comando do reality show no lugar de Tiago Leifert, deixou o “Fantástico” no início de novembro para iniciar os preparativos para a edição de 2022 do BBB. Para se preparar para a aventura, Schmidt recebeu uma série de itens escolhidas a dedo pelos novos colegas. “Eba! Já comecei a ganhar presente de Natal! Obrigado, BBB e TV Globo”, escreveu o apresentador.

Como presente, Schmidt recebeu um bloquinho e caneta para preparar os famosos discursos de eliminação. “Textão é comigo mesmo. Eu gosto de um texto. Vai ter textão na hora da eliminação. Sempre”, prometeu o apresentador. O jornalista também ganhou uma máscara de “Dummy”, os assistentes de produção do programa. “Já pensou, gente, se eu entro na casa vestido de Dummy? Essa aqui é uma boa ideia, acho que eu vou usar mesmo”, afirmou o apresentador sobre entrar disfarçado na casa. Tadeu Schmidt ainda foi presenteado com um misterioso envelope escrito “Spoiler”. “Isso aqui eu não posso contar para vocês agora não. Vocês vão saber no momento certo e vão adorar”, finalizou em tom de “suspense”.

Confira a lista de presentes: