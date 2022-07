Após perder indenização por dançar no TikTok, ex-vendedora cita Deolane e diz que aproveita fama

Esmeralda Mello, 21, disse estar aproveitando a visibilidade gerada pela repercussão do caso; caso aconteceu em novembro de 2021

Reprodução/Instagram @_esmeraldamello Em seu Instagram, Esmeralda repostou diversas publicações de jornais que repercutiam o caso



A vendedora Esmeralda Mello, 21, foi multada pela Justiça do Trabalho depois de publicar um vídeo dançando no TikTok ao lado de testemunhas de uma ação contra a empresa em que trabalhava. Ela trabalhou em uma joalheria na cidade de São Paulo e processou a empresa após ser demitida, alegando que trabalhou por um período sem ser registrada, também pedindo danos morais. A Justiça decidiu multar a jovem depois que ela publicou um vídeo em novembro de 2021 com a legenda “eu e minhas amigas indo processar a empresa tóxica”, no qual aparece ao lado de testemunhas do processo. Entretanto, mesmo com a multa, a jovem citou Deolane Bezerra e disse estar aproveitando a fama gerada pelo caso. “A m**** já está feita. Vou fazer o que? Sentar e chorar? Como diz a Deolane: ‘na boca do povo e na mão de Deus’. A mãe tá estourada. Esquece”, disse a jovem em um vídeo publicado nas suas redes sociais, onde mostra não estar preocupada com a multa recebida. Em seu Instagram, Esmeralda repostou diversas publicações de jornais que repercutiam o caso.