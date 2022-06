Ivete Sangalo ganha programa solo nos domingos da Globo: ‘Sonho antigo’

Após experiência no ‘The Masked Singer’, cantora vai comandar uma nova atração a partir de julho

Reprodução/Instagram/ivetesangalo Ivete Sangalo vai comandar um novo programa nas tardes de domingo da Globo



A cantora Ivete Sangalo vai comandar um programa só dela nas tardes de domingo da Globo. O anúncio foi feito pela própria artista no “Mais Você” desta segunda-feira, 13. A nova atração estreia em julho, mas os detalhes de como será o programa ainda não foram divulgados. O que foi adiantado é que a atração terá “brincadeiras, humor, música, convidados especiais e muitas surpresas”. “A partir de julho vou estar novamente nas tardes de domingo juntinho com vocês num programa só meu, olha que sonho, estou muito chique! Um mix de coisas boas para a gente aprontar e se divertir”, comentou a artista, que já apresentou o “Estação Globo” e “The Masked Singer Brasil”. A cantora, que completou 50 anos recentemente, disse que sua carreira na música a “levou nos braços” para a TV. “A televisão passou a ser também minha casa, uma morada artística”, comentou. “Vai ser demais entrar de mais uma maneira na vida de muita gente.” Ivete não escondeu que está empolgada com o novo desafio. “Estou muito feliz com essa novidade, é um sonho antigo que sempre, vocês sabem, sempre quis realizar. Quero todo mundo preparado”, finalizou.