Mateus Carrieri chora após briga com Stéfani em ‘A Fazenda 12’

A peoa ficou irritada com a presença do ator na cozinha e acabou começando uma discussão; assista

Reprodução/Record TV Mateus Carrieri chorou após discussão com Stéfani



O clima esquentou entre Stéfani Bays e Mateus Carrieri em “A Fazenda 12” e a briga, que fez o ator chorar, está repercutindo nas redes sociais. Tudo começou quando a ex-participante do “De Férias com o Ex” estava na cozinha fazendo um lanche para ela e outro para Raissa. Irritada com a presença de Mateus, que estava sentado na mesa esperando ela terminar de usar o fogão, a peoa foi buscar um ovo e quando voltou jogou uma faca no chão. Sem entender, ele perguntou: “O que foi Ste?”. Em meio a palavrões, ela respondeu: “É que você está me irritando, Mateus. Eu pedi com educação para você me deixa eu me concentrar e você fica andando atrás de mim, cantando toda hora. Decepção atrás de decepção”.

Mateus explicou que só estava preparando algo para comer e Stéfani rebateu dizendo que pediu com educação para ficar sozinha na cozinha para se concentrar no preparo da comida. “Que saco, eu pedi na boa e com educação. Agora eu sou doida, eu sou sempre a doida, mas quando eu peço com educação ninguém me escuta. Que inferno”, disse a peoa após o ator falar que ela era “maluca”. Depois desse episódio, o peão não segurou a emoção e acabou chorando: “Ficar aguentando grosseria do nada. Eu não fiz nada, estava arrumando as minhas coisas esperando ela terminar, não sabia que ninguém podia chegar perto da cozinha quando ela está cozinhando. Vem de chilique comigo, nunca fiz nada para essa menina”. O desentendimento está movimentando o público e a hashtag “Fora Stéfani” está entre os assuntos mais comentados do Twitter.