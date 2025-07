James Gunn revela como comunicou a Henry Cavill sua saída como Superman

Diretor afirmou que, enquanto ainda estava em processo de negociação na DC Studios, já trabalhava em um roteiro para um filme do Homem de Aço com um ator mais jovem

Maya Dehlin Spach/Getty Images/AFP "Foi realmente injusto com ele e totalmente decepcionante", afirmou Gunn



James Gunn compartilhou sua experiência ao comunicar a Henry Cavill que ele não continuaria como Superman. Cavill, que já havia interpretado o herói em produções anteriores, estava inicialmente confirmado para um novo projeto, segundo a Warner Bros., mas Gunn optou por uma nova abordagem, escolhendo David Corenswet para assumir o papel. Durante um episódio do podcast Happy, Sad, Confused, Gunn revelou que, enquanto ainda estava em processo de negociação na DC Studios, já trabalhava em um roteiro para um filme do Superman com um ator mais jovem.

“Talvez sem ele saber ou não, você já estava escrevendo um filme do Superman, que é claramente para um ator diferente, mais jovem. Como é ser o cara que diz para o Super-Homem: ‘Obrigada pelo seu tempo, mas nós vamos para um caminho diferente’”, questionou o apresentador. “Terrível”, respondeu Gunn. O diretor disse que enquanto ainda negociava com o jurídico sobre assumir a chefia da DC Studios, ele já sabia que entraria nos estúdios para reiniciar a história no cinema de Kal-El -, nome kryptoniano do Superman. “No dia que o acordo foi fechado, de repente, estavam anunciando que Henry voltaria e eu fiquei pensando ‘o que está acontecendo?’”.

“Foi realmente injusto com ele e totalmente decepcionante. Mas havia um vácuo na época, e muitas pessoas estavam… Como dizer de forma diplomática? Tentando forçar o que queriam fazer com a DC. Mas isso nunca fez parte da equação… Isso foi realmente lamentável”, explicou Gunn. Ele conclui que acredita ter feito o certo em sentar e conversar com o Henry Cavill. De acordo com James Gunn, o único pedido do astro fosse que ele mesmo revelasse para o público que estava saindo do papel do herói. E assim foi feito, para a surpresa dos fãs.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias