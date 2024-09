Janis Joplin ganhará cinebiografia com atriz Shailene Woodly

O filme será rodado durante 30 dias em Los Angeles e ainda não tem data de estreia

Starz/Reprodução/Instagram/@belmondcopacabanapalace/Montagem Estadão Atriz Shailene Woodley viverá Janis Joplin em filme biográfico sobre a cantora



Janis Joplin terá sua vida retratada em um filme. Segundo a Variety, a escolhida para interpretar a artista será Shailene Woodly, que também assinará como produtora do longa, e conseguiu um financiamento público para cobrir parte do investimento. Ainda de acordo com a matéria, o filme será rodado durante 30 dias em Los Angeles.

“A Califórnia sempre significou muito para Janis Joplin, o estado se tornou seu principal palco, onde explorou o mundo da música e sua humanidade também”, disse a atriz. Ainda não há data de lançamento prevista.