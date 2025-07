Jean-Claude Bernardet, ícone do cinema brasileiro, morre aos 88 anos em São Paulo

Nascido na Bélgica em 1936, cineasta se naturalizou brasileiro em 1964 e deixou uma marca indelével na cultura do país; trajetória abrangeu diversas áreas do cinema, incluindo crítica, atuação, direção e roteirização

Ed Viggiani/Estadão Conteúdo



Jean-Claude Bernardet, uma figura emblemática do cinema nacional, morreu em São Paulo aos 88 anos, após complicações decorrentes de um AVC. Ele enfrentava também a luta contra o HIV e um câncer de próstata. O velório do cineasta será realizado na Cinemateca Brasileira, um espaço que ele tanto valorizou ao longo de sua vida. Nascido na Bélgica em 1936, Bernardet se naturalizou brasileiro em 1964 e deixou uma marca indelével na cultura do país, sendo responsável por obras memoráveis como “O Caso dos Irmãos Naves”. Sua trajetória abrangeu diversas áreas do cinema, incluindo crítica, atuação, direção e roteirização, além de sua atuação como educador.

O cineasta trabalhou na Cinemateca Brasileira e foi um dos fundadores do cineclube do Centro Dom Vital, onde começou a desenvolver suas críticas cinematográficas. Ele também lecionou na Universidade de Brasília e na Universidade de São Paulo, onde se aposentou durante o período da ditadura militar. Ao longo de sua carreira, publicou 25 livros, entre eles “Brasil em Tempo de Cinema” e “Cineastas e Imagens do Povo”.

A Cinemateca Brasileira manifestou seu pesar pela perda de Bernardet, ressaltando sua relevância na história do cinema brasileiro. A Associação de Críticos de Cinema do Brasil também se pronunciou, lembrando do impacto de sua obra, especialmente do livro “Bernardet 80: Impacto e Influência no Cinema Brasileiro”. A cineasta Anna Muylaert prestou homenagem ao legado deixado por ele, destacando sua contribuição inestimável para a cultura do Brasil.

