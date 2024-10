Jennifer Aniston desmente rumores de romance com Barack Obama: ‘Isso é absolutamente falso’

Além disso, atriz destacou que teve mais interações com Michelle Obama do que com o próprio ex-presidente dos EUA, descartando mais uma possibilidade de affair

Montagem: Instagram/@barackobama/@jenniferaniston A atriz foi clara ao afirmar que as especulações sobre um relacionamento com Obama são completamente infundadas



Jennifer Aniston abordou recentemente os rumores que a ligam a Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. Durante uma entrevista, o apresentador Jimmy Kimmel mostrou para Jennifer um tabloide que falava sobre esse assunto. “A verdade sobre Jen e Barack. Michelle traída enquanto Aniston rouba a atenção do seu marido”, dizia a manchete da publicação de fofocas. A atriz foi clara ao afirmar que as especulações sobre um relacionamento com Obama são completamente infundadas. “Isso é absolutamente falso. Não há nada verdadeiro nisso. Eu me encontrei com ele uma vez”, declarou a atriz, enfatizando a falta de fundamento nas notícias que circulam. Além disso, Jennifer destacou que teve mais interações com Michelle Obama do que com o próprio Barack. “Eu conheço mais a Michelle do que ele”, afirmou, ressaltando a amizade que desenvolveu com a ex-primeira-dama.

Publicado por Luisa dos Santos

*Reportagem produzida com auxílio de IA