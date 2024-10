Ana Castela se apresenta em Portugal e recebe presentes de Cristiano Ronaldo

Lisboa e Porto marcam as primeiras performances da artista fora do Brasil; mimos do astro incluem uma camiseta e um par de chuteiras autografados

Reprodução / Instagram / @anacastelacantora Em suas redes sociais, Ana expressou sua gratidão pelo apoio que recebeu do público durante o evento



A cantora e compositora brasileira Ana Castela teve uma experiência memorável durante sua passagem por Portugal, onde se apresentou em uma série de shows. O destaque da sua estadia foi a recepção de presentes especiais de Cristiano Ronaldo, que incluem uma camiseta e um par de chuteiras autografados. A artista não hesitou em compartilhar sua felicidade nas redes sociais, fazendo uma brincadeira sobre a possibilidade de iniciar uma carreira no futebol.

A cantora está em Portugal para uma maratona de três dias de apresentações, que marcam suas primeiras performances fora do Brasil. Entre as cidades que ela visitou, Lisboa e Porto foram os locais escolhidos para receber seu talento. Ana teve a honra de abrir a sequência de shows na Super Bock Arena, no Porto, onde se apresentou para um público entusiasmado.

Em suas redes sociais, Ana expressou sua gratidão pelo apoio que recebeu do público durante o evento. A energia da plateia a motivou e fez com que a experiência fosse ainda mais especial. A artista está animada com a oportunidade de expandir sua carreira internacionalmente e espera que essa seja apenas a primeira de muitas apresentações fora do país.

