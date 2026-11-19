Os fãs de The Boys já têm mais um motivo para comemorar: Jensen Ackles e Aya Cash estão confirmados na CCXP26. Os atores desembarcam no Brasil para participar de um painel dedicado a Vought Rising, série derivada da produção de sucesso do Prime Video. O encontro está marcado para o sábado, 5 de dezembro, e acontecerá nos palcos Thunder e Omelete, dois dos principais espaços do evento.



A confirmação promete movimentar os fãs da tranquia, especialmente aqueles que acompanham Ackles desde Supernatural. Em The Boys, o ator interpreta Soldier Boy, um dos Supes mais poderosos e controversos da história. Já Aya Cash deu vida à Tempesta (Stormfront), personagem que marcou a segunda temporada da série original.

Intitulada Vought Rising, a nova produção é um prelúdio de The Boys e vai transportar o público para a década de 1950, muito antes dos acontecimentos apresentados na série principal. A trama vai explorar as origens da Vought

International, a poderosa corporação responsável por administrar os super-heróis, além de apresentar os primeiros passos de Soldier Boy e os planos de uma versão ainda mais perigosa de Tempesta.



Descrita como um suspense policial com elementos de mistério e muito sangue, a produção pretende aprofundar a história por trás da criação dos Supes e revelar os bastidores de uma das organizações mais corruptas daquele universo.

Além de protagonizarem a produção, Jensen Ackles e Aya Cash também estão envolvidos como produtores executivos. O projeto tem comando de Paul Grellong, com participação de Eric Kripke, criador de The Boys.



Vought Rising tem estreia prevista para 2027, exclusivamente no Prime Video. Ainda não há uma data específica de lançamento, mas a participação dos atores na CCXP26 pode trazer novidades sobre a produção, incluindo imagens inéditas e possíveis prévias dos episódios.

A CCXP26 acontece entre os dias 3 e 6 de dezembro, no São Paulo Expo, em São Paulo.