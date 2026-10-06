Jessica Chastain investiga desaparecimento em novo suspense da Netflix

“No Coração de Nashville” mistura música country, mistério e segredos do passado em uma história que promete prender o público

Netflix prepara uma nova história de suspense para os fãs de mistério: “No Coração de Nashville”

A Netflix prepara uma nova história de suspense para os fãs de mistério. “No Coração de Nashville” acompanha uma ex-estrela da música country que precisa deixar o isolamento para investigar o desaparecimento da própria sobrinha. O filme chega à plataforma em 13 de novembro.

Na trama, Jessica Chastain interpreta Misty Jones, uma antiga estrela da música country que abandonou os holofotes e passou a viver longe da fama. Tudo muda quando sua sobrinha, Charlie Heart, uma jovem cantora de 22 anos que começava a construir a própria carreira, desaparece misteriosamente.

Sem aceitar ficar parada diante do desaparecimento, Misty retorna a Nashville depois de duas décadas afastada e começa a procurar respostas. O problema é que, quanto mais ela investiga, mais percebe que o caso pode estar relacionado a segredos antigos e pessoas que preferiam manter determinadas histórias enterradas.

Entre os possíveis envolvidos estão Jace, namorado de Charlie, interpretado por Ross Lynch, e Roy Combs, empresário da jovem, vivido por Garrett Hedlund. A investigação coloca Misty novamente no meio do universo da música country, justamente o ambiente que ela tentou abandonar.

Além do suspense, o filme também aposta bastante na música. Jessica Chastain volta a mostrar seus talentos como cantora e divide o universo musical da produção com Carter Faith, que interpreta Charlie.

Com uma mistura de desaparecimento, fama, relacionamentos complicados e segredos do passado, “No Coração de Nashville” promete transformar o cenário glamouroso da música country em palco para uma investigação cheia de tensão.

O filme estreia na Netflix em 13 de novembro.