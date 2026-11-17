Com história mais sombria, elenco afiado e nova perspectiva sobre um dos personagens mais queridos da saga, longa recupera força de uma das maiores distopias do cinema

Vinte e cinco anos antes de Katniss Everdeen desafiar a Capital, outro jovem do Distrito 12 precisou enfrentar a crueldade dos Jogos Vorazes. É nesse passado que Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita encontra sua força. O novo filme da franquia, que estreia nos cinemas brasileiros em 19 de novembro, não se limita a revisitar uma história conhecida: ele amplia o universo de Panem, aprofunda personagens importantes e entrega um dos capítulos mais maduros da saga.

Desta vez, o protagonista é Haymitch Abernathy, personagem eternizado por Woody Harrelson na trilogia original e agora interpretado por Joseph Zada. A trama acompanha sua participação na 50ª edição dos Jogos Vorazes, conhecida como Segundo Massacre Quaternário. A competição traz uma regra ainda mais cruel: em vez de 24 jovens, 48 tributos são enviados para lutar pela sobrevivência na arena.

A escolha de contar essa história é particularmente interessante porque o público já conhece o destino de Haymitch, mas não necessariamente compreende todas as cicatrizes que o transformaram no homem sarcástico, alcoólatra e aparentemente indiferente que conhecemos ao lado de Katniss e Peeta. O filme trabalha justamente essa construção, mostrando um jovem apaixonado, cheio de sonhos e que, de uma hora para outra, tem seu futuro arrancado pela violência de um sistema autoritário.

O tom de maturidade é um dos grandes acertos da produção. Existe uma compreensão mais profunda sobre as consequências da violência, o trauma e a maneira como regimes políticos conseguem transformar sofrimento humano em entretenimento. A Capital continua extravagante, colorida e fascinada pelo espetáculo, mas o contraste com a realidade dos Distritos torna tudo ainda mais cruel. É uma história que consegue ser grandiosa sem perder sua dimensão humana.

Outro mérito está na escolha do elenco. Joseph Zada surpreende ao assumir a responsabilidade de interpretar um personagem tão associado à personalidade de Woody Harrelson. O ator consegue construir um Haymitch carismático, vulnerável e revoltado, sem transformar a atuação em uma simples imitação. Há personalidade própria, mas também elementos que ajudam a compreender como aquele jovem se tornará o mentor que conhecemos.

Whitney Peak, como Lenore Dove Baird, também acrescenta sensibilidade à narrativa. Já Mckenna Grace, como Maysilee Donner, é uma presença importante para a dinâmica dos tributos. O elenco ganha ainda mais força com nomes experientes como Ralph Fiennes, que assume o papel de Presidente Snow, Glenn Close, Elle Fanning, Jesse Plemons, Maya Hawke e Kieran Culkin. É uma escalação que combina juventude e experiência, com intérpretes capazes de dar novas camadas a figuras que já fazem parte do imaginário dos fãs.

Visualmente, o longa também demonstra cuidado ao construir a arena e os ambientes de Panem. A beleza dos cenários e a estética extravagante da Capital funcionam como uma espécie de armadilha visual: tudo parece fascinante até lembrarmos que estamos assistindo a uma competição em que adolescentes são enviados para morrer. Essa contradição é parte fundamental da identidade de Jogos Vorazes e continua sendo explorada com inteligência.

A direção de Francis Lawrence, que já comandou outros capítulos importantes da franquia, demonstra familiaridade com esse universo. O cineasta entende que não basta reproduzir a fórmula dos filmes anteriores. É preciso encontrar novas maneiras de provocar desconforto, criar tensão e fazer o público se importar com personagens cujo destino já conhece parcialmente.

Talvez o maior triunfo de Amanhecer na Colheita seja justamente transformar uma história cujo desfecho já é conhecido em uma experiência emocionalmente envolvente. Saber que Haymitch sobreviverá não diminui a tensão. Pelo contrário: aumenta a curiosidade sobre o preço que precisou pagar para chegar até ali.

Mais do que uma expansão de franquia ou uma tentativa de aproveitar a nostalgia dos fãs, o filme encontra uma justificativa narrativa para existir. Ele acrescenta significado à trilogia original, dá profundidade a um personagem fundamental e reforça as discussões políticas e sociais que sempre estiveram no coração da obra de Suzanne Collins.

Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita prova que ainda existe muito a explorar em Panem. E, principalmente, lembra que nem toda vitória significa liberdade. Às vezes, sobreviver é apenas o começo de uma batalha que dura a vida inteira.