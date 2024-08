John Wick vai ganhar série de TV? Entenda

Mesmo com um spin-off já confirmado para 2025, chamado “Ballerina”, com Ana de Armas, a saga focada em Wick deve ganhar uma continuação em formato de série, mas ainda não há emissora ou streaming confirmados

Dvulgação/John Wick A série será uma continuação dos filmes com Keanu Reeves



John Wick é uma das maiores franquias do cinema e é opinião unânime: Todos amam ver Keanu Reeves no papel. Mesmo com um spin-off já confirmado para 2025, chamado “Ballerina”, com Ana de Armas, a saga focada em Wick deve ganhar uma continuação em formato de série, mas ainda não há uma emissora ou streaming confirmados.

Segundo a Variety, o nome escolhido para produção seria “John Wick: Under the High Table” e deve acompanhar o protagonista fora da Alta Cúpula, enquanto outros personagens buscam se consolidar entre os melhores. Ainda de acordo com a sinopse publicada, o seriado teve trazer personagens já conhecidos dos filmes e alguns rostos novos.