Paramount+ em agosto: estreia de ‘Bob Marley: One Love’ e a nova série ‘As Tartarugas Ninja: Histórias Mutantes’

O Paramount+ inicia o mês de agosto ampliando seu catálogo com estreias exclusivas e conteúdos mais do que aguardados pela audiência. Entre os destaques estão: o filme biográfico “Bob Marley: One Love”, que já está disponível, a nova série “As Tartarugas Ninja: Histórias Mutantes”, que chega no catálogo, no dia 10 de agosto, e o longa “Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso” para divertir a criançada, a partir do dia 16 de agosto. Também está previsto a chegada de novos episódios de “De Férias Com O Ex: Diretoria”, “Rupaul’s Drag Race All Stars” e o último episódio de “O Dono De Kingstown”. Confira:

Bob Marley: One Love

Celebre a vida e a música de um ícone que inspirou gerações através da sua mensagem de amor, paz e união. Neste filme poderoso e edificante, descubra a incrível história de autoaperfeiçoamento de Bob Marley e a jornada por trás de sua música revolucionária que mudou o mundo. Estreia: já disponível

As Tartarugas Ninja: Histórias Mutantes

A nova série original do Paramount+, “As Tartarugas Ninja: Histórias Mutantes”, explora as aventuras dos heróis amantes de pizza, enquanto eles emergem dos esgotos para as ruas de Nova York. Leonardo, Raphael, Donatello e Michelangelo enfrentam novas ameaças e se unem a velhos aliados para sobreviver tanto à adolescência, quanto aos vilões que espreitam nas sombras da Big Apple. Estreia: 10 de agosto

Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso

O filme de animação segue os filhotes da Patrulha Canina quando um meteorito mágico pousa em Adventure City e eles ganham superpoderes, transformando-se em filhotes poderosos. Para Skye, a mais jovem da equipe, seus novos poderes são a realização de um sonho. Mas as coisas pioram quando o inimigo dos filhotes, Humdinger, escapa da prisão e se junta a Victoria Vance, uma cientista louca obcecada por meteoritos, para roubar superpoderes e se tornarem eles próprios supervilões. Com o destino de Adventure City em jogo, os poderosos filhotes devem deter os supervilões antes que seja tarde demais e Skye deve aprender que até o menor filhote pode fazer a diferença. Estreia: 16 de agosto

Ghosts

Nesta terceira temporada, Samantha e Jay jogam cautela e dinheiro ao vento quando decidem converter uma enorme propriedade rural decadente que herdaram em uma pousada. Estreia: já disponível

Hawaii Five-0

Com a sétima temporada disponível, Steve McGarrett retorna para casa em Oahu para encontrar o assassino de seu pai e o governador lhe oferece a chance de comandar sua própria força-tarefa: Five-0. Estreia: 7ª temporada já disponível; 8ª temporada a partir de 15 de agosto; 9ª temporada a partir de 29 de agosto.

NCIS

Acompanha a Equipe de Resposta a Casos Graves (MCRT) do Serviço de Investigação Criminal Naval (NCIS) enquanto eles chegam ao fundo de casos criminais conectados a militares da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais. Estreia: já disponível

Star Trek: Voyager

Jogada do outro lado da galáxia, onde a Federação está localizada, uma nave da Frota Estelar deve cooperar com os rebeldes Maquis para encontrar o caminho de casa. Estreia: 1ª e 2ª temporada disponível a partir de 08 de agosto; 3ª e 4ª temporada a partir de 22 de agosto

Patrulha Canina: Jatos ao Resgate

O Duque de Flappington pega a joia da Princesa e usa seus poderes mágicos para elevar o reino Barkingburg ao céu. Skye precisará superar seus maiores medos e liderar a equipe em seu maior resgate aéreo até agora. Prepare-se para JATOS AO RESGATE!. Estreia: 16 de agosto

Patrulha Canina: Filhotes a Toda Velocidade

É a Adventure Bay 500! Os filhotes construíram uma pista de corrida incrível e estão prontos para serem a equipe de box do The Whoosh. Mas quando o lendário corredor não consegue dirigir, ele chama seu maior fã, o filhote Marshall, para assumir o volante e correr em seu lugar. Estreia: 16 de agosto