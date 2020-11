Jojo Todynho chora ao desistir por medo da Prova de Fogo em ‘A Fazenda 12’

Com a desistência da peoa, Mariano e Stéfani disputaram a prova e o sertanejo conquistou o lampião

Reprodução/Record Jojo Todynho desistiu da Prova de Fogo porque ficou com medo



A Prova de Fogo de “A Fazenda 12” aconteceu no último domingo, 29, e foi marcada pela desistência de Jojo Todynho. Essa foi a primeira vez na edição que um peão optou por não fazer uma prova. A funkeira ficou com medo, pois eles realizaram uma prova em que tinham que ficar pendurados, ela voltou para a casa muito abalada e chorou por não ter conseguido enfrentar o desafio. A cantora foi consolada por todos da casa – até Biel e Lidi se aproximaram da peoa para entender o que tinha acontecido. Com a desistência de Jojo, disputaram a prova Mariano e Stéfani – quem saiu com o lampião na mão foi o sertanejo. Já na cede, a ex-participante do “De Férias com Ex” disse: “Ela [Jojo] é muito guerreira porque ela abe os limites dela”. Os peões ficaram sem entender e Marianos explicou que a prova era complicada para quem tem medo de altura porque eles tinham que ficar pendurados em uma posição desconfortável. “Eu tentei, eu juro que tentei, mas fiquei com medo de cair, por isso desisti”, afirmou Jojo aos prantos. A exibição completa da prova vai ao ar nesta segunda-feira, 30.

“Eu tentei, eu juro que tentei, mas fiquei com medo de cair, por isso desisti!” 💔 pic.twitter.com/gn68rgBjRI — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) November 29, 2020