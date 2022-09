Tiago e Shayan se alteram e produção de ‘A Fazenda 14’ precisa interromper briga; veja

Modelo se irritou porque foi vetado da Prova do Fazendeiro pelo empresário e vai encarar a roça

Reprodução/PlayPlus Tiago Ramos e Shayan se desentenderam após a formação da roça em 'A Fazenda 14'



A primeira votação ao vivo de “A Fazenda 14” deixou os ânimos ainda mais agitados no reality da Record TV. Após a formação da roça, Tiago Ramos e Shayan Haghbin protagonizaram uma briga na sede que precisou ser interrompida pela produção do programa. Ambos estão na roça, o ex-namorado de Nadine Gonçalves foi o mais votado pela casa e o iraniano sobrou na dinâmica do resta um. Como de costume, Shayan tinha o poder de vetar um dos outros três indicados à roça da Prova do Fazendeiro e escolheu Tiago, que agora não tem mais chance de escapar da votação do público. Quando retornaram à casa, eles começaram a discutir. “Você me vetou porque você sabe que eu sou foda. E outra coisa, eu não quis ter amizade contigo porque eu não vou com a sua cara mesmo”, declarou o modelo. “Então vai para a roça”, rebateu o ex-participante do “Casamento às Cegas”. “Vai aprender a falar português direito”, disparou Tiago.

A briga continuou e Shayan provocou dizendo que está na roça, mas pelo menos vai disputar a Prova do Fazendeiro. Quem vencer a disputa, além de se livrar da votação do público, retorna à casa assumindo o cargo mais importante do jogo. O ex da mãe de Neymar se irritou com a provocação e ambos começaram a se encarar e a soltar palavrões. Deolane Bezerra pediu para eles pararem, mas a discussão continuou. Moranguinho chegou a se colocar entre os peões, porém eles continuaram gritando e se enfrentando. “Aqui é homem, porr*”, gritou Shayan batendo no peito. “E aqui é o que?”, rebateu Tiago. O empresário acusou o modelo de querer “crescer para cima de mulher” e ele se revoltou. A briga foi ficando tão intensa que a produção do programa decidiu intervir. “Atenção, Tiago e Shayan, se separem agora”, disse uma voz. Deolane riu e falou: “Essa voz foi diferente”. Pétala Barreiros comentou que a equipe do programa deve ter tomado essa atitude para evitar uma agressão.