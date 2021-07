Jornalista aparece fumando ao vivo em jornal da GloboNews; assista

Mônica Waldvogel explicou que seu sinal tinha caído e ela não percebeu quando voltou ao ar

Reprodução/GloboNews/29.07.2021 Mônica Waldvogel apareceu fumando no 'Em Pauta', da GloboNews



A jornalista Mônica Waldvogel virou assunto nas redes sociais após aparecer fumando ao vivo durante o jornal “Em Pauta”, da GloboNews, exibido na quarta-feira, 28. “Como peguei muito no pé de vocês e a gente foi comportado, temos um tempinho mais tranquilo…”, falava o apresentador Marcelo Cosme no final do telejornal quando a jornalista apareceu no telão com um cigarro na mão. O sinal de Mônica rapidamente foi cortado e, aparentemente sem entender o que havia acontecido, o âncora do jornal questionou a produção: “A Mônica vai aparecer aqui para mim?”. A imagem da jornalista voltou a aparecer no telão e Marcelo comentou: “O sinal tinha caído, mas voltou”.

O vídeo do momento em que a jornalista aparece fumando começou a circular nas redes sociais e Mônica respondeu a um seguidor no Twitter que brincou: “Te peguei fumando”. Ela disse que seu sinal tinha de fato caído e ela não tinha percebido que já havia voltado. “Agora toda vez que eu vir Mônica na GloboNews vou rir lembrando dela fumando um cigarrinho (risos)”, comentou um seguidor. “A GloboNews tentou disfarçar, mas a Mônica Waldvogel apareceu ao vivo (e plena) com seu cigarrinho na mão. E quer saber? Isso não muda em nada a jornalista maravilhosa que ela é”, escreveu outro. Veja repercussão:

No #EmPauta da Globo News, a Mônica Waldvogel apareceu fumando durante o telejornal, achando que não estava mais no ar. Acontece, né? pic.twitter.com/PxG4QZZyhA — Fernando Machado (@fernandoluiiz) July 29, 2021

O sinal tinha caído, não percebi que voltou. Aiaiai — 🏴Mônica Waldvogel (@MonicaWaldvogel) July 29, 2021

Agora toda vez que eu vir Mônica na GloboNews vou rir lembrando dela fumando um cigarrinho kkkkkk — Alexandre Contreiras (@Alexandre191093) July 29, 2021

Parabéns pra jornalista que está fumando em casa aqui o povo tá fumando no butiquim msm. — Emília Sigunn #PFF2pratodos #ForaSalles (@emilia_goulart) July 29, 2021

saúde mental representada com a jornalista fumando ao vivo no noticiário — Iara Cunha (@iara_cunha) July 29, 2021