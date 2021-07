MC João, cantor de ‘Baile de Favela’, vibra com prata de Rebeca Andrade em Tóquio

Cantor gravou uma série de stories reagindo a apresentação da brasileira na ginástica artística

Reprodução/Instagram/mcjoaooriginal/rebecarandrade/29.07.2021 MC João reagiu a conquista de Rebeca Andrade nos Jogos Olímpicos de Tóquio



O cantor MC João vibrou com a conquista de Rebeca Andrade nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A atleta recebeu a medalha de prata no individual geral feminino da ginástica artística e chamou atenção por se apresentar ao som de Baile de Favela, hit que estourou em todo país na voz de MC João. O funkeiro gravou stories assistindo à apresentação da brasileira e não escondeu seu nervosismo. “Vamos, Rebeca. Você é louco”, falou o cantor. Quando Rebeca recebeu a medalha, ele celebrou: “Prata, porr*! Medalha de prata com gosto de ouro! Para cima, guerreira! Parabéns”. Com a vitória da brasileira, a música Baile de Favela, que MC João gravou com o DJ R7, passou a ser muito comentada nas redes sociais e o funkeiro ficou feliz em ver seu trabalho reconhecido. “Vitória do funk, vitória para nós. Estou muito feliz hoje”, declarou nos stories do Instagram. Rebeca conseguiu uma boa pontuação geral, que inclui as categorias salto, assimétricas, trave e solo e só ficou atrás da americana Sunisa Lee, que conquistou a medalha de outro em Tóquio. Uma das apostas dessa modalidade era Simone Biles, que desistiu da competição para tratar da sua saúde mental.