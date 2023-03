Jornalista da Record TV, Renato Barone desaparece em SP ao ir trabalhar

Carro do chefe de reportagem do ‘Cidade Alerta’ foi encontrado na altura da Ponte da Casa Verde; caso é investigado

Reprodução/Record TV Renato Barone, produtor da Record TV, foi visto pela última vez terça-feira, 28



O jornalista da Record TV Renato Barone, de 38 anos, está desaparecido. Ele foi visto pela última vez na terça-feira, 28, por volta das 5h40. Após deixar seu carro estacionado nas intermediações da Ponte da Casa Verde, em São Paulo, Renato foi filmado na região por uma câmera de segurança. O jornalista estava a caminho da Record TV, onde trabalha como chefe de reportagem do “Cidade Alerta”. Luiz Bacci, apresentador da atração, confirmou a informação e fez um apelo. “Renato é responsável por boa parte dos casos de pessoas desaparecidas aqui neste programa, portanto agora é justamente a família do Renato que está pedindo ajuda”, declarou em um vídeo divulgado na tarde de terça.

Bacci acrescentou que conhece Barone há muitos anos. “Ele está comigo desde a época da TV Bandeirantes, ou seja, já estamos trabalhando juntos há quase dez anos. É um braço direito meu.” A emissora reforçou o pedido de ajuda para encontrar Renato no “Balanço Geral Manhã” desta quarta-feira, 29. “Quem tiver notícias dele, por favor, ligue para o 190. Ele é um rapaz que tem um apreço muito grande pelos colegas de trabalho, tem duas filhas, sempre foi muito educado. Desde que eu cheguei aqui em São Paulo, ele me deu muito apoio. Pelo desespero dessa família, eu peço atenção”, disse o apresentador Eleandro Passaia. Procurada pela Jovem Pan, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). “O carro da vítima foi localizado, por câmeras, na altura da Ponte da Casa Verde. As investigações estão em andamento visando à localização do desaparecido e ao esclarecimento dos fatos”, disse a SSP-SP em nota.