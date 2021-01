Jornalista do SBT que criticou o isolamento social morre de Covid-19 aos 49 anos

Stanley Gusman, que comandava o ‘Alterosa Alerta’, precisou ir para o hospital no dia 4 de janeiro

O jornalista Stanley Gusman morreu na noite deste domingo, 10, aos 49 anos, após ter complicações relacionadas à Covid-19. O apresentador da TV Alterosa, afiliada do SBT em Minas Gerais, estava internado em estado grave devido ao coronavírus na UTI do Hospital Villa da Serra, em Belo Horizonte. O jornalista testou positivo para a Covid-19 pouco antes da virada do ano e foi levado ao hospital no dia 4 de janeiro. Stanley Gusman comandava o programa policial “Alterosa Alerta” há quatro anos. Com a licença médica, a atração estava sendo apresentada por Ricardo Carlini, gerente de jornalismo da emissora, e o repórter Pablo Tiago.

Discordância com isolamento

No dia 18 de dezembro, o apresentador publicou nas redes sociais um trecho da coletiva com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, que pediu para que as pessoas tomassem cuidado com as festas de fim de ano e ficassem alerta por causa do novo coronavírus: “Cuidado para você não matar seu pai, seu amigo, sua mãe, você não passar o último Natal com a sua família”. De braços cruzados após a exibição da reportagem, Stanley declarou que não concordava com o prefeito: “Eu não concordo com o senhor. Eu vou visitar meu pai, vou visitar minha mãe e não vou matá-los. Acho um desrespeito o senhor falar isso”. Pouco mais de vinte dias depois, o apresentador morreu em decorrência da Covid-19.

