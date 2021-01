Xuxa diz que quer ‘morrer’ ao lado de Junno e que planeja se mudar para a Itália

Apresentadora encerrou seu contrato com a Record e já está vendo casas na Toscana

Reprodução/Instagram/xuxamenegheloficial Xuxa falou que quer morar em um local tranquilo e cheio de animais



A apresentadora Xuxa Meneghel está passando por diversas mudanças na carreira e revelou que tem planos de morar fora do Brasil. Em entrevista a Carolina Ferraz, no “Domingo Espetacular”, ela disse que planeja se mudar com a família, já que seu parceiro, Junno Andrade, mora em São Paulo e sua filha, Sasha, vive em Nova York há seis anos. A eterna rainha dos baixinhos vive em uma mansão de 2,3 mil m² há 12 anos e a casa foi toda planejada para sua mãe Alda, que necessitava de cuidados especiais, mas morreu há três anos. Desde então, o local ficou grande demais só para a apresentadora e seu plano é de ir morar na Europa. “Itália, na Toscana. Já vi algumas casas lá. Minha filha gosta muito de lá, temos cidadania italiana, então tem essa grande possibilidade”, afirmou a loira.

O contrato de Xuxa com a Record chegou ao fim e ela decidiu não renovar. De saída, ela agradeceu por todas as oportunidades que teve na emissora. “Eu estou me despedindo da minha casa. Tenho muita gratidão por tudo o que eu vivi aqui. O ‘Dancing Brasil’ foi um dos programas mais bonitos na minha carreira, tudo funcionava”, declarou. Mesmo sem um contrato fixo com uma emissora, a apresentadora está cheia de planos para 2021. “Eu tenho um projeto para fazer um documentário. Eu tenho um filme, ‘Rainha’, que vai contar a história da minha vida, mas não por mim”, adiantou.

Xuxa também abriu seu coração e falou que quer envelhecer ao lado de Junno em um lugar tranquilo e cheio de bichos. “Ele é o cara. Acho que todas as pessoas com quem eu me relacionei foram amores da minha vida. Comecei um relacionamento sério aos 17 anos com o Pelé, que durou seis anos, um grande amor da minha vida. Depois de dois anos, eu engatei um relacionamento com o Ayrton [Senna], que foi um grande amor da minha vida, eu queria viver com ele, ter filho, casar. Logo depois eu conheci o pai da Sasha, onde eu achei que era o príncipe, o cara que eu ia ficar. Depois conheci o Ju e eu quero morrer com ele. Eu estou com uma pessoa que gosta de mim como eu sou”, concluiu.