Otaviano Costa fala de sucesso do ‘Otalab’ e revela se quer voltar à TV aberta

Apresentador criou o programa multiplataforma que já está confirmado para 2021

Reprodução/Instagram/otaviano Otaviano Costa disse que saiu da Globo porque queria viver novas experiências



O apresentador Otaviano Costa pediu demissão da Globo em abril do ano passado – mesmo ainda tendo um ano de contrato com a emissora. Nesse período, ele se reinventou e está fazendo sucesso com o “Otalab”, um programa multiplataforma que faz sucesso no UOL e já está confirmado para o próximo ano. Quando saiu da Globo, o artista, que é casado com a atriz Flavia Alessandra, decidiu montar um estúdio profissional para seu novo projeto e contou com o auxílio de especialistas da sua antiga emissora para fazer algo profissional. Com as gravações do “Extreme Makeover”, exibido no GNT, interrompidas pela pandemia, ele decidiu focar nesse projeto ousado. “O ‘Otalab’ é uma mistura do Otaviano Costa mais solto, mais brincalhão, mais despojado e em conecção com o mundo digital, mas que também traz toda uma cultura da televisão na hora de realizar essa produção”, explicou no Tô na Pan desta quinta-feira, 3.

Otaviano contou que decidiu deixar a emissora carioca porque precisa de um novo desafio. “Não tenho o que reclamar da Globo. Foram 10 anos lindos, mas eu estava inquieto. Queria experimentar um mundo aqui fora de maneira diferente”, contou o artista que, entre os inúmeros trabalhos na TV, apresentou o “Video Show”, o “Tá Brincando” e fez uma participação no “Amor e Sexo”, comandado por Fernanda Lima. “É claro que eu vou voltar a TV, para a TV aberta, já teve umas conversas, mas nenhuma foi suficientemente interessante para eu largar tudo e voltar para lá. Na verdade, eu nunca mais vou largar tudo, porque agora tenho meu ecossistema aqui fora”, afirmou o artista que também prepara um curso de comunicação que será lançado no ano que vem. Otaviano disse que mesmo sendo um ano muito triste, pois tem muitas pessoas sofrendo com a pandemia, ele conseguiu realizar muitos sonhos e muitas pessoas a sua volta se inspiraram na sua coragem de mudar para dar novos rumos para suas carreiras profissionais.