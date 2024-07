José Loreto faz homenagem ao ator Thommy Schiavo, morto aos 39 anos

prestou uma homenagem aos “20 anos de caminhada” na companhia do ator Thommy Schiavo, morto neste sábado, 20, após cair do prédio onde morava em Cuiabá, capital de Mato Grosso. Schiavo ficou conhecido por um papel em Pantanal, de 2022, em que atuou junto a Loreto. “Vinte anos de caminhada. Às vezes juntos e muitas vezes distantes, porém com uma torcida, uma irmandade sempre intocável Seu coração puro, seu olhar de criança com sabedoria de um ancião. Sua gentileza, seu sorriso de dentinhos separados. Você ensinou muito”, escreveu Loreto nas redes neste sábado, 20, junto a um vídeo com uma música em memória do colega.