Jospeh Gordon-Levitt e Cynthia Erivo entram para o elenco de ‘Pinóquio’

Live-action ainda conta com Tom Hanks como Geppetto e Luke Evans como O Cocheiro

Jospeh Gordon-Levitt e Cynthia Erivo estarão no elenco do live-action de 'Pinóquio'



Já foi anunciado que a animação “Pinóquio” vai ganhar uma nova versão em live-action, após a recente adaptação do cineasta italiano Matteo Garrone. O novo filme está sendo produzido pela Disney, que tornou a história do boneco de madeira que ganha vida conhecida no mundo todo. A grande novidade divulgada pela Variety sobre a produção são dois novos nomes do elenco. O ator Jospeh Gordon-Levitt dará voz ao Grilo Falante e deve interpretar a música When You Wish Upon a Star, uma das mais conhecidas da animação, já atriz e cantora Cynthia Erivo interpretará a Fada Azul. O elenco ainda conta com Tom Hanks como Geppetto e Luke Evans, que após viver Gaston no live-action de “A Bela e a Fera”, será O Cocheiro. O ator Benjamin Evan Ainsworth é quem dará voz do protagonista Pinóquio. O filme contará com novos personagens e, assim como as recentes produções de “Aladdin”, “O Rei Leão”, “A Bela e a Fera” e “Dumbo”, vai mesclar elementos reais com muitos efeitos visuais. O longa ainda não tem previsão de estreia.