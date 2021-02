Pegadinha? Tom Holland anuncia título de novo filme do Homem-Aranha e intriga fãs

O ator Jacob Batalon, que interpreta Ned, também fez uma postagem sobre o filme, mas com outro título

Divulgação Tom Holland anunciou título como "Homem-Aranha: Ligue para casa"



Nesta terça-feira, 23, o ator Tom Holland que interpreta Peter Parker na saga de Homem-Aranha no universo da Marvel, revelou o título do próximo filme da franquia: ‘Spider-Man: Phone Home’ (Homem-Aranha: Ligue para Casa, em tradução livre). O nome faz referência à clássica fala do longa ‘ET: O Extraterrestre’, de 1982. O anúncio foi feito via Instagram com a seguinte legenda: “Estou muito animado para anunciar o novo título do Homem-Aranha. Mal posso esperar por vocês para ver o que temos feito. Amor de Atlanta”.

Porém, alguns fãs desconfiam que o título seja alguma pegadinha, já que o ator Jacob Batalon, que faz o papel de Ned, grande amigo de Peter, postou uma imagem com o nome “Spider-Man: Home Wrecker” (Homem-Aranha: Destruidor de Lares, em tradução livre). Holland é bem conhecido por soltar spoilers de filmes que participa e, por esse motivo, até foi “enganado” em cenas de Vingadores: Ultimato para que não vazasse nenhuma informação. Então agora a dúvida permanece, qual é o verdadeiro título do próximo filme do teioso?