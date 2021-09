Josy Oliveira, do ‘BBB 9’, morre após sofrer um AVC durante cirurgia

Sexta colocada da edição do reality realizada em 2009, mineira deixa marido e filho

Divulgação/Globo Josy Oliveira durante sua participação no "BBB"



Participante da nona edição do “Big Brother Brasil”, a mineira Josy Oliveira morreu aos 43 anos após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) durante uma cirurgia para tratar de um aneurisma no Hospital Santa Catarina, em São Paulo. Josy foi submetida à cirurgia na terça-feira, ficou em coma induzido após complicações na operação e veio a óbito no sábado, 4. A cantora foi a sexta colocada do “BBB 9”, realizado em 2009. Ela deixou marido e um filho de 4 anos. Os órgãos da ex-BBB serão doados.