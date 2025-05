Jovem Pan estreia ‘Em Off’, novo programa de entrevistas com Mari Cantarelli

Com sólida trajetória como executiva de marketing e publicidade, Mari traz sua visão estratégica e criativa para a programação da emissora; o programa estreia no dia 6 de junho, às 23h, com exibição na TV, YouTube e Panflix

Simone Arruda/Jovem Pan 'O Em Off é uma janela para o inesperado', afirma Mari Cantarelli, que faz sua estreia na Jovem Pan com o novo projeto



A Jovem Pan estreia no dia 6 de junho o programa “Em Off”, novo formato semanal de entrevistas que promete surpreender o público com conversas provocativas, espontâneas, inteligentes e cheias de autenticidade. Ao comando da publicitária, advogada e ex-executiva de marketing Mari Cantarelli, a atração será exibida todas as sextas-feiras, às 23h, na TV Jovem Pan News, YouTube Jovem Pan e na plataforma Panflix.

Transmitido na TV Jovem Pan e com versão estendida no Youtube e cortes para as redes sociais, o Em Off traz uma proposta diferente dos tradicionais talkshows: conversas reais, destemidas, e cheias de autenticidade. A premissa do programa é simples: abrir um espaço honesto e sem julgamentos para que os convidados se sintam à vontade para falar aquilo que nem sempre é dito. O EM OFF mistura entretenimento, cultura pop e comportamento, trazendo histórias de vida e opiniões sinceras de celebridades, influenciadores, músicos, artistas e empresários dos mais diversos segmentos.

“Todo mundo fala o que pensa até o microfone ligar. Mas e se o programa começasse exatamente no momento em que o microfone desliga? Nosso objetivo é criar um ambiente confortável, elegante e instigante, onde o entrevistado possa sair do modo automático e mostrar uma versão mais crua de si. O ‘Em Off’ é uma janela para o inesperado”, afirma Mari Cantarelli, que faz sua estreia na Jovem Pan com o novo projeto.

“Nossa expectativa do ponto de vista de marca e de negócio é oferecer um produto que reforça a diversificação da grade da Jovem Pan. Além de potencial de audiência e de viralização imensos, o programa vai abrir oportunidades de parcerias estratégicas de conteúdo para os anunciantes fora do ambiente de news.”, conta Thalita Vieira, diretora de Marketing da Jovem Pan.

Com 30 minutos de duração na TV o programa traz uma estética inspirada no universo fashion e um ritmo próprio de internet. A aposta é entregar uma linguagem moderna, dinâmica e visualmente poderosa, mirando o público que já não se contenta com entrevistas rasas e previsíveis. As gravações dos 10 primeiros episódios estão ocorrendo ainda no mês de junho e nomes relevantes e populares como Duda Nagle, Vitor di Castro e Sarah Andrade já estão confirmados. A estreia promete um nome internacionalmente reconhecido, mas a emissora ainda não divulgou quem será.

Sobre Mari Cantarelli

Mari Cantarelli é executiva de negócios em publicidade e especialista em marketing digital. Com mais de 16 anos de experiência mercadológica, tem carreira consolidada na indústria da comunicação e mídia. Formada em Comunicação Social pela ESPM e em Direito pela PUC-SP, Mariana desenvolveu trajetória destacada em agências de publicidade e grandes veículos, atuando em áreas como planejamento estratégico, branding, mídia e negócios.

Nos últimos 5 anos foi Diretora de Marketing da CNN Brasil, onde comandou estratégias de posicionamento e campanhas institucionais em um dos principais canais de notícias do país. Antes disso, ocupou a Direção Geral de Negócios da Isobar, agência do grupo Dentsu, além de ter passagens por renomadas agências como IDTBWA, AlmapBBDO e JWThompson.

Sobre a Jovem Pan

Com mais de 80 anos no setor de comunicação, o Grupo Jovem Pan está focado na produção de conteúdo utilizando a tecnologia na distribuição de informação, entretenimento e esportes. O jornalismo Jovem Pan é reconhecido por estar presente na cobertura dos principais fatos do Brasil e do mundo. Historicamente, a Jovem Pan sempre defende a Liberdade de Imprensa, a Liberdade de Expressão e a pluralidade de ideias. Com atuação multiplataforma, a marca Jovem Pan é referência de audiência em todo o Brasil através da Rádio Jovem Pan (News e FM) e suas afiliadas, na TV paga, no site Jovem Pan, nos canais Jovem Pan no YouTube, nas redes sociais Jovem Pan e no Panflix.